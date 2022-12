Seelsorgeeinheit Düsseldorfer Rheinbogen In der Kirche St. Maria Rosenkranz bleibt die Orgel stumm

Düsseldorf · Die Orgel in St. Maria Rosenkranz in Düsseldorf-Werstener ist außer Betrieb. Schäden am Blasebalg sind das Problem. Eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht, da eine Reparatur einen sechsstelligen Betrag kosten könnte.

16.12.2022, 08:47 Uhr

E-Piano statt Orgel heißt es für Kantorin Pamela König und Pfarrer Florian Ganslmeier die nächste Zeit in der Kirche St. Maria Rosenkranz. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Von Simona Meier