Am Samstag in Düsseldorf-Wersten Garagentrödel mit fast 150 Teilnehmern

Düsseldorf · Fast 150 Haushalte nehmen am nächsten Garagentrödel in Düsseldorf-Wersten teil. In welchen Straßen im Stadtteil am kommenden Wochenende nach Schnäppchen Ausschau gehalten werden kann.

04.09.2024 , 12:33 Uhr

Auf Trödelmärkten können viele Schnäppchen gemacht werden. Foto: dpa-tmn/Kai Remmers

Die Veranstalter des elften Garagentrödels in Düsseldorf-Wersten freuen sich über eine rege Teilnahme, bereits mehr als 145 Haushalte haben sich für das Event am kommenden Wochenende angemeldet. Wie schon in den vergangenen Jahren werden Schnäppchenjäger am Samstag, 7. September, zwischen 10 und 16 Uhr hauptsächlich rund um die Straße „Auf'm Rott" fündig. Laut Vorhersage soll das Wetter am Samstag mitspielen und so können bei einem Rundgang durch den Stadtteil auch mehr als 20 Verkaufsstände jenseits der Kölner Landstraße erkundet werden. Folgende Straßen sind mit Trödelständen vertreten (in alphabetischer Reihenfolge): Am Brückerbach, Am Gansbruch, Am Hawerkamp, Auerweg, Auf'm Rott, Bahlenstraße, Behringweg, Burgenlandweg, Burscheider Straße, Clausiusweg, Cronenberger Weg, Curieweg, Dechenweg, Dopplerweg, Fahrenheitweg, Fritz-Strassmann-Straße, Geißlerweg, Guerickeweg, Ickerswader Straße, Kölner Landstraße, Kohlrauschweg, Leichlinger Straße, Liebfrauenstraße, Mendelweg, Mergelgasse, Nernstweg, Ohligser Straße, Ohmweg, Opladener Straße, Otto-Hahn-Straße, Rubert-Meyer-Weg, Röntgenweg, Scheideweg, Senefelderweg, Undinenstraße, Voltaweg, Werstener Dorfstraße, Werstener Friedhofstraße, Wiesdorfer Straße. Einen Überblick über alle Teilnehmer gibt es auf der Seite der Veranstalter.

(csr)