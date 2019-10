Düsseldorf-Wersten : Familien treffen sich beim Kartoffelfeuer

Auf dem Schützenplatz an der Opladener Straße rösteten vor allem Kinder Stockbrot und Kartoffeln am offenen Feuer. . Foto: Endermann, Andreas (end)

Wersten Der SPD-Ortsverein Wersten organisiert das Erlebnis, Schützen stellen den Platz zur Verfügung.

Zum Ende der Ferien lädt die SPD Wersten Familien traditionell zum großen Kartoffelfest für Kinder auf den Werstener Schützenplatz an der Opladener Straße ein. Und viele waren am Samstagabend gekommen. „Wir machen dieses nette Treffen für die Nachbarschaft bestimmt schon seit über zehn Jahren und wenn das Wetter so wie heute mitspielt, ist es für die Kinder ein besonderes Erlebnis“, sagt SPD-Ratsfrau Cornelia Mohrs, die für den kurzfristig erkrankten SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Hakim El Ghazali eingesprungen war.