80. Geburtstag von Uschi Conrads in Düsseldorf-Wersten : Ein Ständchen für die Ex-Wirtin

Düsseldorf Uschi Conrads, Wirtin der 2001 geschlossenen Werstener Gaststätte Düsselheim, wurde am Karsamstag 80 Jahre alt.

Am Karsamstagmorgen konnte sich Uschi Conrads über eine ganz besondere Überraschung zu ihrem 80. Geburtstag freuen. Der unvergessenen Wirtin des Lokals Düsselheim, gelegen am Ohligser Platz, das Ende Juni 2001 hatte schließen müssen, wurde ein Ständchen gesungen. Eigentlich sollte der Geburtstag groß mit Freunden und Familie gefeiert werden, aber wegen der Corona-Krise musste alles abgesagt werden. So schlossen sich Uschi Conrads’ Freundinnen kurzerhand zusammen und standen am Samstag um 11 Uhr mit jeweils anderthalb Metern Abstand vor dem Garten und improvisierten das gemeinsame Ständchen.