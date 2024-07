Bürgerstiftung ehrt Ehrenamtler Sie machen die Schulwege in Wersten sicherer

Rund eine halbe Stunde sind die Verkehrshelfer an fünf Tagen in der Woche vor Ort. Sie treffen sich zunächst an der jeweiligen Schule und besetzen dann – ausgerüstet mit Warnweste, Käppi und Kelle – die wichtigsten Verkehrspunkte. Dazu gehört unter anderen der Zebrastreifen direkt vor der Henri-Dunant-Schule, wo Tempo 30 gilt.