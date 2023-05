Heutiger P&R-Parkplatz an der Münchener Straße Bürgerbeteiligung für Wohnquartier

Düsseldorf · Am 6. Juni geht es im Pfarrheim Itter um die Zukunft des Grundstücks am P&R-Parkplatzes in Wersten. Dort will die Stadt rund 120 neue Wohnungen bauen.

30.05.2023, 19:00 Uhr

Auf dem P&R-Parkplatz an der Ickerswarder Straße dürfen keine Wohnmobile über 7,5 Tonnen parken. Foto: Andrea Röhrig

Um das Parkverhalten auf dem P&R-Parkplatz an der Ickerswarder Straße besser kontrollieren zu können, hat die Stadt Schilder aufgestellt, mit denen verhindert werden sollen, dass dort Wohnmobile über 7,5 Tonnen abgestellt werden. Als Übergangslösung bis zum Beginn einer Bebauung der Fläche hatte die Stadt dort einen Pendler-Parkplatz eingerichtet. Doch da von dort aus nur Busse fahren, wurde der Platz von Pendlern nicht angenommen. Stattdessen ist voll mit abgestellten Wohnmobilen. Doch inzwischen ist abzusehen, dass das Provisorium ausläuft. Die Stadtspitze hat mittlerweile entschieden, dass auf der Fläche (Parkplatz plus dem brachliegenden Acker) nicht mehr ein Neubau für die Henri-Dunant-Grundschule hinkommt, sondern ein Wohnquartier. Geplant sind auf dem Eckareal zwischen Ickerswarder Straße und der Münchener Straße rund 120 Wohneinheiten zuzüglich einer Fläche für Baugruppen und einer dreigruppigen Kita. Weil von der Schnellstraße aus viel Lärm auf das Grundstück schallen wird, muss das beim Bau der Wohnbebauung beachtet werden. Bevor aber überhaupt die Bagger anrollen können, muss zunächst einmal der Flächennutzungsplan geändert und ein neuer Bebauungsplan erarbeitet werden. Am Dienstag, 6. Juni, 18.30 Uhr findet im Pfarrsaal Itter, Am Broichgraben 73, eine Anhörung der Öffentlichkeit statt, in der die Pläne der Verwaltung vorgestellt und erörtert werden können. Hierzu sind alle Interessierten, dazu gehören auch Kinder und Jugendliche, eingeladen. Die Planungen stehen zusätzlich im Internet unter der Adresse https://www.o-sp.de/duesseldorf/plan/beteiligung.php. Sie hängen zudem seit Dienstag im Stadtplanungsamt, Brinckmannstraße 5, 4. Obergeschoss, aus. Die Unterlagen können dort bis zum 23. Juni montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr und freitags von 9 bis 13 Uhr eingesehen werden. Im diesem Zeitraum können Bürger der Verwaltung auch digital oder postalisch ihre Anregungen mitteilen: Per Briefpost an das Stadtplanungsamt, per E-Mail an bauleitplanung@duesseldorf.de.

(rö)