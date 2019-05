Wersten : Wo Brauchtum und Reitsport sich treffen

Wersten Pferde und Reitsport spielen im St. Sebastianus Schützenverein Wersten eine wichtige Rolle. Zwei Rittmeister berichten.

Nach Gründung des Schützenvereins im Jahr 1925 in Wersten fand das erste Schützenfest noch ohne berittene Formation statt. Ein Jahr später gründeten die Werstener ihr Reiterkorps. Sportliche Aktivitäten prägen seitdem das Vereinsleben: Geländeritte im Herbst, Dressur, Springen und Vielseitigkeit, mit der Organisation eigener Turniere im Stadtteil oder der Besuch von Turnieren in der Umgebung. Werstener Reiter waren 1950 an der Gründung der St. Sebastianus Reitervereinigung, dem inzwischen mitgliederstärksten Reiterverein der Landeshauptstadt, maßgeblich beteiligt. Seit 1977 stand mit dem St. Sebastianus Amazonencorps in Wersten den Frauen der Weg zum Schützenverein und Pferdesport offen. Nadja Hermann ist 1. Rittmeisterin: „Ich bin mit dem Schützenverein groß geworden und reite seit ich zwölf Jahre alt bin im Amazonencorps“, sagt sie. In diesem Jahr feiert sie ihr 25-jähriges Jubiläum. Wie viele der jungen Reiter bei den Schützen startete sie mit Reitbeteiligungen in den Sport, heute ist sie Besitzerin von Pony Tacco. Die beiden Reiter loben Kameradschaft, ehrenamtliches Engagement und Zusammenhalt. „Es ist ein Sport, der die Generationen verbindet“, sagt Karl Hahne. „Wir haben viele Jugendliche in unseren Reihen. Unser ältestes Mitglied bei den Amazonen ist 99. Sie verfolgt den Schützenumzug jetzt vom Fenster aus“, sagt Nadja Hermann.