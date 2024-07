Einrichtung in Düsseldorf-Wersten Arche-Kinder feiern ein großes Sommerfest

Im Kampf gegen Kinderarmut in Deutschland engagiert sich die Arche insbesondere für Kinder aus sozial benachteiligten Verhältnissen. Gegründet wurde das Kinderprojekt „Die Arche“ auf Initiative von Pastor Bernd Siggelkow 1995 in Berlin-Hellersdorf. Mittlerweile gibt es bundesweit 32 Standorte, an denen über 6000 Kinder und Jugendliche erreicht werden. Weitere Anlaufstellen gibt es zudem in der Schweiz und Polen. Am Standort in Wersten ist die Arche seit 2012 aktiv. Das Team arbeitet am Düsseldorfer Standort mit vielen Ehrenamtlichen und setzt für die Arbeit auf Spenden.