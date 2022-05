Familienprogramm und Imker vor Ort Imker vor Ort und Familienprogramm : Der Werstener Bienenlauf startet mit vielen Aktionen

Düsseldorf Am Samstag findet zum zweiten Mal der Bienenlauf in Wersten statt. Anmeldungen für die insgesamt drei Strecken sind noch möglich. Geplant ist auch eine Flugshow mit den bedrohten Insekten und ein Imker ist vor Ort.

Der Welt-Bienentag am 20. Mai gilt als großer Tag für ein kleines Tier. Er soll auf den Schutz der Bienen aufmerksam machen und wird seit dem Jahr 2018 weltweit mit verschiedenen Aktionen gefeiert. Auch in Wersten gibt es dazu ein eigenes Projekt: den Werstener Bienenlauf. Erstmals fand er im vergangenen Jahr am Brückerbach statt; damals noch unter Corona-Bedingungen mit nur drei Läufern. Diesmal gehen am Grünzug „Auf‘m Rott” deutlich mehr Sportbegeisterte auf die Strecke. „Wir haben schon 60 Anmeldungen, rechnen aber mit noch mehr”, sagt Dirk Rauchmann von der Werbegemeinschaft „Wir in Wersten“.