Benefizaktion in Wersten : Adventskalender für den guten Zweck

Der Werstener Adventskalender ist ab sofort für fünf Euro in vielen Geschäften im Stadtteil erhältlich.

Die Vorweihnachtszeit kann beginnen, der Werstener Adventskalender liegt bereit. Er ist ein Erfolgsmodell, schon in den vergangenen zwei Jahren sorgte der gute Verkauf des bunten Kalenders dafür, dass im Stadtteil soziale Projekte unterstützt wurden. Jetzt sollen 1000 Exemplare erneut für den guten Zweck über die Ladentheke gehen. Dafür gewann das soziale Netzwerk aus Werstener Akteuren („Mit Herz und Hand für Wersten, Don-Bosco-Stiftung“, Interessensgemeinschaft „Wir in Wersten“, Heimatverein Werstener Jonges, St. Sebastianus Schützenverein Wersten und Caritas) 36 Sponsoren. „Pro Kalender ist ein Gewinn garantiert. Zusätzlich gewinnt jeder vierte Kalender einen von über 230 Preisen“, sagt Klaus Lorenz, Vorsitzender der Don-Bosco-Stiftung.

In jedem Jahr beteiligen sich die Schulen mit Bildern an der Gestaltung des Kalenders. Julia Thomassen, Mitarbeiterin des Caritas-Stadtteilladens an der Liebfrauenstraße: „Wir hatten in diesem Jahr wieder sehr viele schöne Kunstwerke zur Auswahl.“ Das winterliche Motiv einer Schülerin der Christopherusschule ziert den neuen Kalender.