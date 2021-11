Werkstatt für angepasste Arbeit : Weihnachtsmarkt im Südpark findet wieder statt

Düsseldorf Am 20. November gibt es im und um das Café wieder viele Angebote. Vieles ist von den Mitarbeitern der Werkstatt für angepasste Arbeit selbstgemacht.

Nachdem im vergangenen Jahr der Weihnachtsmarkt der Werkstatt für angepasste Arbeit (WfaA) im Café im Südpark wegen der Pandemie ausfallen musste, soll er 2021 wieder stattfinden. Unter dem Motto „In der Weihnachtsgärtnerei“ können Besucher und Besucherinnen am Samstag, 20. November, von 11 bis 18 Uhr im Innenhof des denkmalgeschützten Gebäudes viele Buden mit Glühwein, Waffeln, aber vor allem mit den in den Werkstätten hergestellten Produkten finden.

Von Holzspielzeug über Filzprodukte bis hin zu Düsseldorf-Souvenirs und der „Rheinhold & Rheinhilde“- Produktlinie gibt es einiges zu entdecken. Hinzu kommt ein umfangreiches Programm für Kinder. Neben einem Karussell gibt es auch Bastel- und Backaktionen in den Gebäuden. „Im Vergleich zu vorigen Jahren darf dieses Mal jedoch nur eine Begleitperson mit hinein“, erzählt Sprecherin Andrea Schmidt. Der gesamte Markt wird unter der 3G-Regelung stattfinden. Während der Öffnungszeit wird es Kontrollen geben, insbesondere beim Einlass in die Gebäude werde dies geprüft. Für das Kinderprogramm gibt es keine Voranmeldung. „Wir werden auch keine festen Zeitfenster haben“, so Schmidt. Sobald ein Platz frei wird, könne der oder die Nächste nachrücken. „Wir haben einen kleinen Markt, aber der ist mit sehr viel Liebe zum Detail gestaltet“, meint die Sprecherin.