Veronika Uhlich erzählt Märchenzauber für Kinder und Erwachsene

Unter dem Motto „Märchenzauber, zauberhafte Märchen“ waren am Samstagnachmittag gut 35 Kinder samt Eltern der Einladung zum Märchen-Hören gefolgt. „Ich bin seit 17 Jahren Märchenerzählerin“, so Uhlich, „das macht mir viel Freude. Eigentlich habe ich in beim Fernsehen gearbeitet, aber nach der Kinderpause habe ich ein Seminar über das Märchenerzählen besucht und wusste: Das will ich machen!“