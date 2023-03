Spende der Düsseldorfer HSBC Bank Unterstützung für die Arche in Wersten

Die neunjährige Kimberly kommt seit Jahren gerne: „Ich finde es cool, dass ich auch Kinder von anderen Schulen treffe.“ Damit das auch weiterhin so ist, ist die Spende von der HSBC Bank so wichtig. Deren Mitarbeiterin Katarin Wagner begleitet die Spendenaktion von Anfang an. Die Zusammenarbeit, die seit 2009 läuft, sei durch eine Mitarbeiterumfrage in der Bank entstanden, berichtet sie. Mit dieser wurde entschieden, welche Einrichtung finanzielle Unterstützung erhält. Die Zusammenarbeit wird bis heute auf beiden Seiten wertgeschätzt. Die Kinder, die am Nachmittag der Spendenübergabe in der Arche waren, riefen im Chor: „Danke.“ Als weiteres Dankeschön hatten die Kinder Kuchen für ihren Besuch gebacken. Den ließen sich alle zusammen schmecken.