Band-Contest in Wersten Team von „Rock am Bach“ sucht junge Musiker

„Wir möchten junge Musikerinnen und Musiker fördern und veranstalten dazu erstmals einen Bandcontest, der in ganz NRW ausgeschrieben ist“, sagt Initiator Dirk Rauchmann. Er erklärt: „Die jungen Musiker bis maximal 27 Jahre können sich so einen Slot bei ,Rock am Bach‘ sichern und gewinnen.“ Die ersten Gruppen haben sich schon gemeldet. Der Auftritt findet in der Jugendeinrichtung „Offene Tür“ an der Lützenkircher Straße 14 statt. „Wir haben eine kleine Bühne dafür“, sagt Einrichtungsleiter Philipp Schmitz. Rund 100 Gäste können die Musikveranstaltung im Jugendtreff besuchen und über das Ergebnis des Wettbewerbs abstimmen. Eine kostenlose Eintrittskarte ist notwendig und kann unter www.eventbrite.de unter dem Veranstaltungsnamen „Bandcontest zu Rock am Bach“ geordert werden. Wer von den Bands den Abend für sich entscheidet, spielt dann auf der großen Festival-Bühne am 16. September.