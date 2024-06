Familienkonzert im Düssedorfer Süden Die kleine Meerjungfrau wurde in Wersten lebendig

Für einen Tag verwandelte sich das Stephanushaus in Wersten in eine kleine Unterwasserwelt. Kinder machten es sich auf Kissen am Boden gemütlich und schauten zu, wie die Mitglieder des TAO-Chors mit langsamen Schwimmbewegungen zu ihren, in Blautönen verhangenen, Notenständern gingen. Einige Sänger imitieren mit ihren Armen die Bewegungen von Wasserpflanzen, während sie mit den Mündern die Geräusche von im Wasser aufsteigenden Luftblasen erzeugten. Gemeinsam mit dem Streichquintett des grand ART Ensembles und Sopranistin Katharina Hirtz präsentierte der Chor am Samstag eine musikalische Version des Märchens „Die kleine Meerjungfrau“ nach Hans Christian Andersen mit Musik von John Høybye.