Sternsinger sammeln für Gleichaltrige Sternsinger bringen Segenswünsche von Haus zu Haus

Jedes Jahr kommen Grundschüler und Kinder hinzu, die sich auch nicht vorher angemeldet haben. Auch eine Gruppe von Erwachsenen geht als Sternsinger durch die Gemeinde. Bevor es losgeht, dürfen die Kinder die passende Kleidung im Pfarrsaal auswählen, die auf einem großen Kleiderständer hängt „Man kann da schon seine Lieblingsfarbe nehmen“, sagt ein im blauen Gewand gekleideter Junge.

In diesem Jahr bringt die Aktion „Dreikönigssingen 2024“ den Sternsingern nahe, vor welchen Herausforderungen Kinder und Jugendliche in Amazonien stehen. Sie zeigt ihnen, wie die Projektpartner der Sternsinger die jungen Menschen dabei unterstützen, ihre Umwelt und ihre Kultur zu schützen. Zugleich macht die Aktion deutlich, dass Mensch und Natur am Amazonas, aber auch hier bei uns eine Einheit bilden. Sie ermutigt die Sternsinger, sich gemeinsam mit Gleichaltrigen aller Kontinente für ihr Recht auf eine gesunde Umwelt einzusetzen. Mit Spannung erwarten alle Beteiligten auch immer die Spendensummen am jeweiligen Aktionstag. In Wersten waren es in den Vorjahren schon mal zwischen 10.000 und 12.000 Euro.

Am nächsten Wochenende sind die Sternsinger in Itter am Samstag, 13. Januar, vormittags, Himmelgeist am selben Tag nachmittags und in Holthausen am 13. und 14. Januar unterwegs. „Ich glaube, den Kindern gefällt es, dass sie selber Einfluss nehmen können und selber für andere Kinder etwas Gutes tun“, sagt Diakon Frank Zilinskie. Die Sternsingeraktion ist eine der größten Aktionen von Kindern für Kinder weltweit. „Das ist schon cool, dann Teil dieser Gemeinschaft zu sein“, stellt der Diakon fest.