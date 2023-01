Henri-Dunant-Schule in Düsseldorf-Wersten Stadt sieht keinen Bedarf mehr für Schulneubau

Düsseldorf · Eigentlich sollten die beiden Grundschulen am Rheindorfer Weg in Düsseldorf-Wersten räumlich getrennt werden. 2019 wurde beschlossen, dass die Henri-Dunant-Schule einen Neubau an der Münchner Straße bekommen soll. Das ist jetzt vom Tisch. Die Gründe.

26.01.2023, 11:21 Uhr

Auf dem P&R-Parkplatz an der Münchener Straße/Ickerswarder Straße könnte bald Wohnraum gebaut werden. Foto: Anne Orthen (orth)

Von Andrea Röhrig