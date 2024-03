Kita-Neubau im Düsseldorfer Süden Sportverein schafft Platz für Kindertagesstätte

Der SV Wersten 04 kann mit dieser Lösung gut leben und will die neue Garage, die in Nähe des Kunstrasenplatzes aufgestellt werden soll, gleichzeitig als Verkaufsstand bei Turnierveranstaltungen nutzen. „Geklärt werden muss aber noch die Verlegung der Stromverteilung für unsere Flutlichtanlage, die sich unmittelbar an der alten Garage befindet“, merkt Grüters an.