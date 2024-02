Neues Sportstudio im Düsseldorfer Süden Wo Kinder turnen, klettern und feiern können

Der Name Dayo komme, so Vieten, aus dem Nigerianischen. Gewählt haben er und sein Team ihn, um zu zeigen, dass alle und jeder in dem Studio willkommen sind. „Das ist als Zeichen zu verstehen.“ Dayo heißt damit auch das Maskottchen, das überall an den Wänden zu sehen ist, in ganz unterschiedlichen Situationen : beim Umziehen, in der Geburtstagsecke mit einer Torte in der Hand und natürlich auch beim Turnen. Das Tierchen mit den freundlichen Glubschaugen hat auch afrikanische Wurzeln, gleichwohl auf Madagaskar. Denn Lemuren, die zu den Primaten zählen – und Dayo ist ein solcher – kommen ausschließlich dort vor. Und den Lemuren mit seinem schwarz-weißen geringelten Schwanz könnten Kinder auch wiedererkennen – aus dem animierten Disney-Streifen Madagaskar.