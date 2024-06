Ein Kennlern-Picknick in der Spiegelglas- und Halbuschsiedlung Siedlung feiert großes Fest für Nachbarn

Unter den großen Bäumen lernten sich die Nachbarn kennen, die sich sonst nur mal kurz im Vorbeigehen grüßen. „Hier ist auch gerade eine Generationenwandel“, sagt Thorsten Schade. Familie Zimmermann wohnt direkt am Spielplatz: „Das Fest ist total schön, weil man hier Leute trifft, die man aus der Siedlung gar nicht kennt“, sagen sie. „Wir gehen jetzt mal rum und fragen, wo die anderen so wohnen.“ Schon im Einladungsflyer hatte das Aktionsteam auch etwas über die Siedlung informiert. Darin hieß es: „Die Spiegelglassiedlung wurde im Zusammenhang mit der von Hermann Heye 1912 gegründeten Spiegelglas Reisholz AG als geschlossenes Gebäudeensemble gebaut und von den Werksangehörigen bewohnt. Der Alice-Heye-Platz wurde 1939 nach Alice Heye, geb. Trinkhaus und Gattin von Hermann Heye, benannt. Die Bebauung am Burgenlandweg, Hermannstadtstraße und Siebenbürgenweg erfolgte in den 30er-Jahren vorwiegend als Ein- und Zweifamilienhäuser durch Privatpersonen. Die Grundstücke waren so groß, dass die gärtnerischen Erträge die Familie ernähren sollten. Die Haltung von Hühnern, Kaninchen, Gänsen, ja sogar Schweinen und Hausschlachtung war obligatorisch.“