Schützenfest in Wersten Schlagerprinz schwärmt vom Düsseldorfer Publikum

Die meisten der 15 Mitglieder des Orga-Teams um Alexander Kottke haben sich für ihr Schützenfest extra eine Woche Urlaub genommen, wie Kottke verrät. „Aber nicht um exzessiv feiern zu können, sondern um alles so kostengünstig wie möglich für den Verein vorzubereiten, und durchzuführen“, so Kottke. „Dazu gehört zum Beispiel auch, dass wir seit vergangenen Dienstag das Festzelt in Eigenregie hochgezogen haben. Alleine da fließen schon viele Stunden ehrenamtliche Arbeit ein.“