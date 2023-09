Düsseldorfer Musiker Rudi Esch Von Wersten aus in die ganze Welt

Düsseldorf · Der Musiker und Autor Rudi Esch ist mal wieder auf Tour. Aktuell geht es um einen Besuch in New York bei einem legendären Fotografen. Und in London traf er Kollegen, die ihm ihre Liebe zu Düsseldorf versicherten.

09.09.2023, 05:15 Uhr

Der Autor und Musiker Rudi Esch mit Richard Jobson (l.), dem Sänger der Skids, der auch großer Düsseldorf-Fan ist, in London. Foto: Leon Esch

Von Brigitte Pavetic

Rudi Esch kommt rum in der Welt. Das „wilde Wersten“ soll aber immer seine Heimat bleiben. Hier findet er den nötigen Gegenpol zum Trubel und brütet über neuen Ideen. Vor allem für seine Electricity-Conference, die vom 20. bis 22. Oktober zum neunten Mal im Hotel „me and all“ an der Immermannstraße stattfindet.