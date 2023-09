Festival in Düsseldorf-Wersten „Rock am Bach“ geht in die fünfte Runde

Los geht es am 15. September ab 17 Uhr. „Dann beginnt unser Programm mit dem Punk-Freitag“, sagt Dirk Rauchmann, der mit der Werbegemeinschaft „Wir in Wersten“ das Festival mit vielen Freiwilligen organisiert. Bis 22 Uhr stehen am Freitag neben dem Haupt-Act „Conyo“, Mean Ellees, Düsselboiz und Kontrollpunkt auf dem Programm. Am Samstag sind dann Rock und Pop am Brückerbach angesagt. „Außerdem kann man sich noch für die Trödelmeile anmelden“, sagt Dirk Rauchmann. Die findet am Samstag ab 13 Uhr am Deich von der gelben Brücke Richtung Nernstweg statt. Das Bühnenprogramm am Samstag startet um 13 Uhr, dabei sind Dystopera, Frolein Erna, Caputto, kiraundleander sowie LostTapes und Lukas Oschmann. „Das sind junge Talente, die bei unserem Band-Contest in Wersten vom Publikum ausgewählt wurden“, sagt Dirk Rauchmann. Denn auch das ist „Rock am Bach“ : Eine große Bühne für den Nachwuchs und Talente. Für die Werbegemeinschaft ist das Festival die größte Veranstaltung im Jahr. „Da kommt sehr viel Engagement zusammen“, sagt Michael Makoschey. Fürs Gelingen setzten sich viele Ehrenamtliche ein. Für Essens- und Getränkestände ist gesorgt, jeden Tag spielen Headliner wie am Samstagabend „Charly Klauser“, die bereits mit Peter Maffay auf Tour war.