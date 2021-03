In Wersten startet das Osterfeuer digital und mit Drive-In : Werstener Osterfeuer diesmal digital

Thea Ungermann unterstützt mit dem Schumacher-Altbier-Drive-In Dirk Rauchmann und die Werbegemeinschaft beim Osterfeuer in Wersten Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die Werbegemeinschaft „Wir in Wersten“ organisiert am Karsamstag mit der Schumacher Altbier Manufaktur einen Oster-Drive-In auf dem Schützenplatz in Wersten. Dazu brennt ein Osterfeuer, das im Livestream übertragen wird.

Das Osterfeuer auf dem Werstener Schützenplatz ist eine beliebte Tradition. Jedes Jahr treffen sich dort normalerweise Vereine und Initiativen aus dem Stadtteil, feiern Jung und Alt ein fröhliches Frühlingsfest zusammen. Eigentlich sollte es am Karsamstag zum 14. Mal stattfinden. Doch dann fiel Nummer 13 wegen Corona aus. „Im letzten Jahr waren wir so geschockt, da konnten wir nichts machen“, sagt Dirk Rauchmann von der Werbegemeinschaft „Wir in Wersten“.

Diesmal war dann Kreativität gefragt, damit das Osterfeuer doch in einer neuen Form stattfinden kann. Denn auch das notwendige Holz ist noch aus dem vorigen Jahr vorhanden. „Es ist schon ein sehr beliebter Brauch“, erklärt Dirk Rauchmann das Bemühen. 700 bis 1000 Gäste sind normalerweise dabei, wenn Wersten in den Frühling startet.

Und so haben sich die Organisatoren einiges einfallen lassen und dafür kurzfristig auch die entsprechenden Freigaben der Stadtverwaltung erhalten. Das Feuer darf brennen, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Deshalb wird es von den Initiatoren gut abgeschirmt – aber digital übertragen. Dirk Rauchmann empfiehlt, das Feuer, das vor Ort am Schützenplatz entfacht wird, in aller Ruhe zuhause anzusehen.

Hinter Absperrungen soll das Feuer am Samstag lodern, das ein Team dann mit der Kamera aufzeichnet. „Wer möchte kann das Osterfeuer im Livestream in der Zeit von 11 bis 19 Uhr auf der Facebook-Seite der Werbegemeinschaft und auf YouTube Wersten TV verfolgen“, sagt Dirk Rauchmann. Geplant sind dazu einige Gespräche mit verschiedenen Interviewpartnern, die aus dem Stadtteil kommen und sich dort engagieren.

Während das Osterfeuer brennt, gibt es außerdem im Oster-Drive-In die Möglichkeit, gekühltes Schumacher Altbier zu kaufen. Der von der Oststraße bekannte Schumacher Drive-In wird dafür am Karsamstag kurzerhand auf den Schützenplatz an der Opladener Straße in Wersten verlegt.

„Wir haben unseren eigenen Drive-In auf den Gründonnerstag vorverlegt“, sagt Thea Ungermann, Geschäftsführerin der Schumacher Altbier Manufaktur. Auch einen kleinen Ostermarkt gibt es von Mittwoch bis Samstag im Stammhaus Oststraße 123. Dort wird viel Selbstgemachtes angeboten: Paprikagelee, Chutneys, Gewürze, Bier-Salz oder Eierlikör. „Ostern ist das Fest der Hoffnung. Der Erlös aus unserem Ostermarkt geht an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, verspricht die Chefin.

Der große Schützenplatz in Wersten verwandelt sich dann am Ostersamstag in einen großen Drive-In. Mit dem Fahrzeug können die Besucher auf den Platz fahren. Dort sollen sie den Anweisungen der Ordner folgen, können ihre Altbier-Spezialitäten bestellen, die ihnen in den Kofferraum geladen werden. „Aussteigen ist nicht erlaubt, Auch die Fahrzeuge müssen einen Abstand von 1,5 Metern haben. Während des Bezahlvorgangs muss eine medizinische oder FFP2-Maske getragen werden“, erklärt Dirk Rauchmann. Wenn möglich soll vor Ort mit EC-Karte bezahlt werden.