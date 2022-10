Interessierte lernen Flusslandschaft besser kennen : Eine Lehrstunde zu Besonderheiten des Brückerbachs

Claus Bode und Marcel Neuhaus bei der Tour in Wersten. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Bei eine Gewässerschau erkundeten am Mittwoch interessierte Bürger und Vertreter von Fachdienststellen der Stadt die Flusslandschaft am Werstener Brückerbach.

Idyllische Lage, weidende Schafe und ein Gewässer, an dem man entlang spazieren kann, so kennen viele den Brückerbach in Wersten. Jetzt gab es die Gelegenheit, bei einer Gewässerschau mehr zu erfahren. Im Rahmen solcher Termine werden das Ufer und das für die ökologische Funktion notwendige Umfeld eines Gewässers durch Fachleute der zuständigen Ämter der Stadt Düsseldorf und daran interessierter Menschen abgegangen.