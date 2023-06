Neubaupläne in Düsseldorf Wer will an der Münchener Straße wohnen?

Itter/ Wersten Die Stadt Kostenpflichtiger Inhalt Düsseldorf hat in einer Öffentlichkeitsbeteiligung die Pläne für das Areal an der Ecke Ickerswarder Straße/ Ecke Münchener Straße vorgestellt. Ursprünglich sollte auf dem 1,6 Hektar großen Gelände mal der Neubau der Gemeinschaftsgrundschule Henri Dunant entstehen. Dieses Projekt hatte die Stadt mit Verweis auf künftige Schülerzahlen und Platzangebote in Wersten als letztlich unnötig bewertet und eingestellt. Es hatte sich zudem auch Widerstand der Eltern an der GGS geregt.