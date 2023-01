Leseförderprojekt mit Therapiehund in der Stadtteilbücherei Herr Meyer ist ein guter Zuhörer

Während Lesehund-Projekte in Deutschland noch die Ausnahme sind, gehört der Einsatz von Therapiehunden bei der Leseförderung in Öffentlichen Büchereien beispielsweise in den USA, Skandinavien und Großbritannien schon fast zum Alltag. Auch in Wersten ist das Projekt jetzt schon nicht mehr wegzudenken. Im geschützten Rahmen einer Einzelförderung, die in der Werstener Bücherei gezielt außerhalb der Öffnungszeiten stattfindet, fungiert Herr Meyer als Stütze. Seine Anwesenheit soll die Kinder beruhigen und dabei helfen, Lesehemmungen abzubauen, mehr Selbstvertrauen zu gewinnen – und dann auch noch die Bücherei als attraktiven Lern- und Freizeitort zu erleben. Bei Nico hat das schon funktioniert. Er zeigt auf ein Regal: „Die Bücher, die da unten im Regal stehen, habe ich schon für mich gelesen.“