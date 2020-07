Land fördert Dachsanierung des Werstener Schützenhauses : Werstener Schützen freuen sich über 63.000 Euro

Wersten Die Werstener Schützen erhalten 63.000 Euro aus dem Programm „Moderne Sportstätte 2022“. Gefördert wird die Dachsanierung des Schützenhauses.

Landesgelder sollen dem Sanierungsstau an vielen Sportstätten ein Ende setzen. In Wersten profitieren jetzt die Schützen von einer 70 Prozent-Förderung. „Wir wollen das Dach unseres Vereinsheims, in dem sich auch unser Schießstand befindet, sanieren“, sagt der Vorsitzende, Michael Schulz. Das Gebäude des St. Sebastianus Schützenvereins in Wersten ist aus dem Jahr 1964 und mittlerweile in die Jahre gekommen. „Wir hatten in den vergangenen fünf Jahren drei Wassereinbrüche nach Regenfällen“, sagt Schulz.