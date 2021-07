Bezirksvertretung unterstützt Anwohner : Konzept für Spielstraße in Wersten

Düsseldorf Die Bezirksvertretung 9 hat der Verwaltung einen Arbeitsauftrag gegeben, um die Mergelgasse zur so genannten Spielstraße umzuwidmen. Das Fachamt will im zweiten Halbjahr ein Planungsergebnis liefern.

Geht es nach dem Willen der Bezirksvertretung 9, bekommt die Mergelgasse ab dem Robert-Mayer-Weg eine Verkehrsberuhigung, die dazu führen soll, dass dort künftig alle Verkehrsteilnehmer nur mit Tempo sieben unterwegs sein dürfen. In der jüngsten Sitzung hatte ein Anwohner darum geworben, dass die Mergelgasse zur Spielstraße wird. Mehrere Bewohner hatten Bürgeranträge gestellt. Die jetzige Situation sei vor allem gefährlich für die dort lebenden Kinder, 20 an der Zahl. Denn die Straße, auf der derzeit Tempo 30 gilt, ist so ausgebaut, dass es keinen Bürgersteig gibt. Problematisch, so zeigte sich die Diskussion in der BV, sei auch, dass derzeit viele Autofahrer zu schnell vom Dechenweg in die Mergelgasse einbögen.