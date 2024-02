Kommissarin aus Düsseldorf „Schulen sind kein geschützter Raum“

In ihrem bereits 2018 erschienen Buch, das am Donnerstag durch die Amoktat eines 17-Jährigen an einem Wuppertaler Gymnasium hochaktuelle Brisanz erhielt, berichtet die Polizeihauptkommissarin von Diebstählen, Nötigung, Bedrohung, Erpressung, Mobbing und Gewalt – bis hin zu Vergewaltigungen. Von Kriminalität sei fast jede Schule betroffen, unabhängig von der Schulform oder dem sozialen Hintergrund der Kinder. „Dass Schüler Messer mit in die Schule bringen, um sich verteidigen zu können, ist fast normal“, konstatierte die Polizistin. „Aber Messer werden in Stress-, in Konfliktsituationen dann auch eingesetzt.“