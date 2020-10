Wirtschaft in Düsseldorf : Neuer Gewerbepark an der Harffstraße

Wersten/oberbilk An der Stadtteilgrenze zwischen Wersten und Oberbilk entstehen Hallenflächen und Büros, die noch in diesem Jahr fertig sein sollen. Früher wurde das Gelände von MAN genutzt.

Auf dem früheren MAN-Gelände an der Harffstraße entsteht ein neuer Gewerbepark, der Unternehmen verschiedener Branchen ansprechen soll. Das mehr als 12.000 Quadratmeter große Gelände, das vom Erkrather Investor IPE Industrial Property Experts entwickelt wird, liegt direkt an der Stadtteilgrenze zwischen Oberbilk und Wersten an einer vielbefahrenen Straße – und hatte zuvor eine ganze Weile brachgelegen. Die Fertigstellung des Industrieparks ist noch für das laufende Jahr geplant.

„Wir sind überzeugt, dass wir hier ein Angebot entwickeln, das den Bedarf vieler Unternehmen genau trifft“, sagt Oliver Drecker von IPE bei einem exklusiven Rundgang über das Gelände. Angeboten werden sollen Büro- und Halleneinheiten in verschiedenen Kombinationen und Größen bis zu rund 3600 Quadratmetern, zudem Lagerboxen in zwei verschiedenen Größen (26 oder 53 Quadratmeter) und etwa 80 Parkplätze. Potenzielle Mieter haben damit die Möglichkeit, wahlweise reine Büroflächen zu mieten oder diese um die für sie nötigen Lagerräume und Hallen zu ergänzen. Bisher sind noch alle Flächen zu haben, erste Gespräche mit Interessenten würden aber bereits geführt. Erfahrungen mit dem Bedarf im Markt hat IPE zweifelsfrei: Mehr als 40 solcher Parks hat das Unternehmen schon gebaut, das auch einmal die Idee gehabt hatte, den Düsseldorfer Großmarkt ins nahe Neuss zu holen. Da­raus war jedoch nichts geworden.

Die Lage Die Harffstraße führt von der Kölner Landstraße/Siegburger Straße (an der Stadtteilgrenze zwischen Wersten und Oberbilk) nach Eller. An der Straße liegt auch das Oldtimer-Zentrum Classic Remise. Direkt neben dem neuen Industriepark wird ebenfalls gebaut, dort hatte früher die Firma Lukas Farben ihren Sitz.

Was aus einem Kürbis so alles werden kann

Tipps vom Hof Schäfer in Dingden : Was aus einem Kürbis so alles werden kann

Neben Feuerwache in Düsseldorf : Wieder Containerbrand in Wersten

Drin wird an vielen Ecken gleichzeitig gearbeitet. So gibt es einerseits noch einiges am Bestandsgebäude zu tun, das von der MAN-Bebauung übrig behalten wurde. Es steht direkt an der Straßenseite des Areals. „Die Bausubstanz war so gut, dass wir es mit einer Kernsanierung in einen Zustand versetzen können, die modernen Ansprüchen genügt“, sagt Oliver Drecker. (Übrigens darf sogar der alte Werbe-Pylon des Unternehmens stehenbleiben, bekommt aber natürlich einen neuen Schriftzug.)