Kulturbude im Düsseldorfer Süden Werstener verschönern alten Kiosk

Die Initiative will mit und in der Kulturbude jene Kultur fördern, die etwas abseits vom Mainstream ist, so etwas wie Subkultur ist und mitunter etwas schräg sein darf. „Düsseldorf hat so viel Raum für Großes, wir möchten gerne anderes unterstützen, Kleinkünstler und Hobbyisten“, sagt Rauchmann, der auch die Idee für „Rock am Bach“ hatte.