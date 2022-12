Seelsorgeeinheit Düsseldorfer Rheinbogen In der Kirche St. Maria Rosenkranz bleibt die Orgel stumm

Jetzt sind Kirchenvorstand, der Orgelsachverständige des Erzbistums, das Erzbistum Köln und die Kirchenmusiker dabei, eine Lösung zu finden. „Bei einem so hohen Investitionsumfang und noch anderen anstehenden Sanierungsarbeiten am Kirchengebäude muss sinnvoll überlegt werden, in welcher Reihenfolge welche Arbeiten stattfinden“, sagt Ganslmeier. Daher bitten die Verantwortlichen um Verständnis, dass die Orgel nun auf unbestimmte Zeit stumm bleibt. „Das ist besonders an den Hochfesten schmerzlich, aber leider momentan nicht zu ändern. Wir werden unser Bestes tun, um die Gottesdienste weiterhin feierlich zu gestalten“, sagt Pfarrer Ganslmeier. Das geschieht beispielsweise mit einem E-Piano, das im Kirchenraum steht. „Wir machen auch mit vielen anderen Instrumenten Musik“, fügt Pamela König hinzu.