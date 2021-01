Düsseldorf : Herzige Rotlichter in Wersten

Herzige Rotlichter in Wersten

Düsseldorf An mehreren Ampeln in Düsseldorf-Wersten leuchten seit einigen Tagen herzige Rotlichter den Autofahrern entgegen.

Um zu erkennen, dass viele Rotlichter in Wersten gerade anders leuchten, muss man genau hinschauen: Ein rotes Herz verkürzt Autofahrern die Wartezeit.

Zu sehen sind die Herz-Rotlichter seit ein paar Tagen an mehreren Ampeln, auch am Werstener Kreuz. In den sozialen Netzwerken wird spekuliert, wer der Urheber der Aktion ist, wie lange sie bleiben, ist unklar.