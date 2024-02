Grundschule im Düsseldorfer Süden Henri-Dunant-Schule muss 36 Kinder ablehnen

Die Plätze an der Gemeinschaftsgrundschule Henri Dunant sind vergeben. 58 Kinder konnten aufgenommen werden. Für sie beginnt nach den Sommerferien das Schulleben. Allerdings hatten sich weitaus mehr Familien um einen Platz an der GGS am Rheindorfer Weg beworben. Zum Schluss lagen der Schulleitung 94 Anmeldungen vor. Und es hatten sich auch nach dem Stichtag noch weitere Eltern gemeldet.