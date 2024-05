Gemeinschaftsgrundschule Henri Dunant in Wersten „Blinde Kuh“ und fliegende Stiefel bei Olympischen Schulspielen

Der Andrang der Schüler an den Stationen war allerdings so groß, dass sich vor den einzelnen Wettbewerben zuweilen längere Schlangen bildeten. So auch am Kuchenbuffet. Am Ende siegten alle, die mit einem Laufzettel zeigen konnten, dass sie überall teilgenommen hatten. Das Besondere an diesen Olympischen Schulspielen war: Es gab für alle nur Goldmedaillen, verliehen am schwarz-rot-goldenen Band.