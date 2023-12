Hinter Düsseldorfs verschlossenen Türen Geheimnisse im Glockenturm

Der Atem geht am Ende etwas schneller, denn die vielen Stufen, die nach oben führen, sind höher als in einem gewöhnlichen Mietshaus. Es geht an diesem Vormittag hoch hinauf – gen Himmel sozusagen. Das passt zum Ort. Denn der Turm gehört zur Kirche St. Maria Rosenkranz in Wersten. Das Gotteshaus ist ein gutes Jahrhundert alt, und es birgt in seinem Turm verborgene Schätze.