Einrichtung zur Betreuung benachteiligter Kinder : Fußball-Profi Lars Stindl zu Besuch bei der Arche

Düsseldorf Der elfmalige Nationalspieler und Bundesligaprofi aus Mönchengladbach schaute sich in Wersten die Räumlichkeiten der Arche an. Stindl war Pate einer besonderen Klick-Challenge.

Nicht jeder kann von sich behaupten, mal mit dem elfmaligen Fußball-Nationalspieler und Profi bei Borussia Mönchengladbach , Lars Stindl , zusammen gespielt zu haben. Die Kinder, die regelmäßig in die Arche auf dem Werstener Feld kommen, können das jetzt. Stindl kickte bei seinem Besuch der Einrichtung des christlichen Kinder- und Jugendwerks, das sich um benachteiligte Kinder kümmert, ein paar Minuten mit. Der 32-Jährige wollte die Düsseldorfer Arche auf jeden Fall sehen, war er doch im Rahmen des „Arche Cup‘s 2021“ und der Initiative „MJ4K – My Jersey 4 Kids“ Pate der Werstener Kinder.

Die Kids am Werstener Feld scheinen also eine eingeschworene Gemeinschaft zu sein. Das stellte auch Stindl bei seinem Besuch fest. Der Fußball-Profi ließ sich alles zeigen: Kreativraum, Toberaum, Kinderpartyraum, Teen-Raum, Küche sowie Ess- und Spielbereich. „Das Haus ist echt top“, findet Stindl. „Für Kids, die es nicht leicht haben und durch die Pandemie noch mehr Probleme durchleben müssen, ist es ein Traum.“

Es wäre nicht für jeden Fußballprofi eine Selbstverständlichkeit, den Termin wahrzunehmen. Mit seinen Gladbachern war Stindl am Abend zuvor im Pokal in Kaiserslautern unterwegs und erst um vier Uhr morgens zu Hause. „Ich bin wenig Schlaf gewöhnt. Jeden Morgen spätestens um acht steht eines meiner Kinder am Bett und sagt ‚Papa, es ist schon hell’.“ Stindl, der bei seinem Besuch am Dienstagnachmittag geduldig alle Fragen beantwortete, hat jetzt in Wersten bestimmt ein paar neue Fans.