Franz-von-Sales-Kirche wird 50 : Eine Kirche wie ein Plattfisch im Düsseldorfer Süden

Peter Kessler (l.) gestaltet mit Chor und Band Neue Wege den Jubiläumsgottesdienst, der auch für Pfarrer Ganslmeier etwas besonderes ist. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Die Franz-von-Sales-Kirche in Düsseldorf-Wersten wird 50 Jahre alt. In der Jubiläumsmesse am Freitag soll es auch um die besondere Form des Gebäudes gehen.