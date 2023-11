Flugzeugmotor wird jetzt in Benrath umgearbeitet Der nächste Schritt zum Denkmal

Darunter der Vater der Französin Geneviève Monneris. Sie dokumentierte mit ihrem Sohn 2007 im Film „De Lourds Souvenirs“ (Schwere Erinnerungen) die Werstener Ereignisse. Im Film beschreibt ihr Vater André Guedez, was damals passierte: „Unser Flugzeug wurde über Düsseldorf von einer Flak getroffen, und ein Motor geriet in Brand.“ Er und François Duran überlebten den Absturz. 67 Jahre lang telefonierten sie an jedem Heiligabend miteinander und erinnerten sich dabei an die fünf verstorbenen Crew-Mitglieder. In Frankreich und England ist das Geschehen auch als „Weihnachtswunder“ bekannt und es ist im Museum im britischen Elvington dokumentiert, wo die Maschine an jenem Heiligabend startete. Geneviève Monneris besuchte bereits selbst die Absturzstelle in Wersten anlässlich des Motorfundes.