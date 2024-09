Rock-Musik in Düsseldorf Festivalstimmung bei Rock am Bach

Ideale Bedingungen am Wochenende zeigten, was aus dem Festival „Rock am Bach“ noch werden kann. Bei spätsommerlichen Temperaturen und durchgehendem Sonnenschein kamen an den drei Tagen so nach und nach einige Tausend Besucherinnen und Besucher zum Brückerbach unweit von gelber Brücke und Fischtreppe. Allein am Auftaktabend zählten die Veranstalter rund 860 Gäste, als die Punk-Formation Erection, die eigens aus Regensburg angereist war, die Bühne betrat. Sie ließ die Menge pogen, die Jüngsten erlebten das wüste „Tanzen“ neu, die Älteren fühlten sich an die 1980er-Jahre erinnert. Dass schon am Freitag so viele kamen, mag auch daran gelegen haben, dass am Erection-Schlagzeug der Drummer der Toten Hosen, Vom Ritchie, saß.