Bessere ÖPNV-Anbindung von Wersten in der Prüfung : Erstmal keine Stadtbahn bis Universität-West

Seit Jahren wird geprüft, ob die U79 bis Wersten-West verlängert werden könnte. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Wersten Auch wegen des drohenden Diesel-Fahrverbotes will die Stadt eine Verkehrswende schaffen. Einige Stadtteile sind nach wie vor nicht oder schlecht mit Straßenbahnen angebunden. Allerdings kosten Schienen-Verlängerungen viel Geld.

Von Andrea Röhrig

Der Park-and-Ride-Parkplatz an der Münchener Straße/Ickerswarder Straße ist immer noch weit davon entfernt, unter der Rubrik gut genutzt geführt zu werden. Es könnte auch sein, dass es zukünftig nicht viel besser wird. Denn es fehlt die direkte Anbindung an eine Straßenbahnlinie. Aktuell kann man vom Parkplatz aus von seinem Pkw aus nur in Buslinien wechseln. Dabei gab es 1991 schon einmal Planungen, die Straßenbahn bis dorthin oder sogar wie in ersten Planungen bis Himmelgeist zu verlängern.

Die CDU-Fraktion hatte in der jüngsten Sitzung des Verkehrsausschusses eine Anfrage zum Sachstand der Straßenbahnanbindung der Heinrich-Heine-Universität und von Wersten-West gestellt.

Zum Thema Verlängerung der Straßenbahn bis zur Münchener Straße teilte die Verwaltung mit, dass eine solche Maßnahme im 2017 aufgestellten Nahverkehrsplan nicht enthalten sei. Die Planungen würden daher aktuell nicht weiterverfolgt. „Auch diese Netzergänzung wird im Rahmen der Erarbeitung eines zukunftsfähigen Straßenbahnkonzeptes unter der Berücksichtigung der angestrebten Verkehrswende neu geprüft“, heißt es in der Antwort der Verwaltung. Gleiches gilt für eine Verlängerung der Linie 706 zur Universität Ost oder Süd. Hindernisse zu den aktuellen Planungen des Radschnellweges sind der Verwaltung nicht bekannt. Die CDU hatte in ihrer Anfrage darauf verwiesen, dass die Rheinbahn im Juni 2019 berichtet habe, dass die Verlängerung der Straßenbahn bis Wersten weiter möglich sei und planerisch vorbereitet werde. Auch in dem Ende 2019 aufgestellten Mobilitätsplan D sei die Streckenverlängerung Bestandteil.