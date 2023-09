Am Brückerbach in Wersten Erstes Tauffest im Düsseldorfer Süden

„Herr, wir denken an die Kinder, die es so viel schwerer haben, denen es an Kleidung, Wohnung, Nahrung und Zuwendung fehlt. Bitte lass uns unserer Verantwortung hierfür gerecht werden.“ So lautete eine der Fürbitten beim Tauffest der evangelischen Kirchengemeinde Düsseldorf-Süd. „Die Taufe ist die Aufnahme in die kirchliche Gemeinde. Deshalb haben wir das Tauffest als Familienfest für die Gemeinde geplant“, erläutert Pfarrer Kay Faller. 22 Täuflinge im Alter zwischen wenigen Monaten und zehn Jahren wurden am Brückerbach unweit der Stephanus-Kirche in die Gemeinde aufgenommen.