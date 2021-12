Franzosen und Deutsche erinnern sich gemeinsam : Ein Stück Motor für die deutsch-französische Freundschaft

Birgit Becker, Werner Baum, Geneviève Monneris, Uwe Baum und Ian Reed (v.l.) sind durch die Aufarbeitung in Kontakt gekommen. Foto: Mérignac airbase.

Düsseldorf Der Fund eines Flugzeugmotors förderte 2019 eine Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg zutage. Nun soll in Wersten 2022 ein Denkmal entstehen, das der Heimatverein Werstener Jonges pflegen will.

77 Jahre ist es her, dass an Heiligabend 1944 ein Kampfflieger der Alliierten über Wersten abgeschossen wurde. Bald soll ein Denkmal an die Ereignisse erinnern, bei dem zwei Franzosen der siebenköpfigen Crew überlebten, als Zeichen der Völkerfreundschaft zwischen den einst verfeindeten Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg.