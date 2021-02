Der Jugendrat hatte den Anstoß gegeben : Ein Platz für Jugendliche in Wersten

Düsseldorf Die Bezirksvertretung soll in ihrer Sitzung ihr Okay geben.

Die Bezirksvertretung 9 soll den Wunsch des Jugendrates unterstützen, einen Platz in Wersten für Jugendliche und junge Erwachsene einzurichten. Aus dem Jugendrat entstammt die Idee, diesen in der Nähe des Werstener Deckels einzurichten. In der Sitzung der BV 9 am 17. Februar soll die BV einen Beschluss dazu fassen. Im Corona-Sommer trafen sich größere Cliquen unter der Brücke der Münchener Straße, was den Ordnungsdienst mehrfach auf den Plan rief. Vor allem, da dabei Corona-Auflagen nicht eingehalten wurden.