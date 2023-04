Freilftausstellung der besonderen Art Ein Foto mit Geschichte

Im Vorjahr war die Band das Hauptthema bei Rudi Eschs Electricity-Conference. Marky Ramone war auch persönlich anwesend und trat mit Band im Ratinger Hof auf. „Ich habe zwischen Wolfgang und Bob Gruen vermittelt“, erzählt Esch im Gespräch mit unserer Redaktion. Nun hängt das Foto schön publikumswirksam am Bauzaun im Rahmen dieser Art Pop-up-Gallery im Freien. „Bob Gruen wird dieses Jahr zur Conference kommen“, sagt Esch. Diese findet vom 20. bis 22. Oktober im Hotel me and all an der Immermannstraße in Little Tokyo statt. Mit den Fotos von Gruen soll es eine Ausstellung im Weltkunstzimmer geben – vom 5. bis 22. Oktober.