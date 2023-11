Musical-Projekt Bethlehem Werstener Chor vertritt Düsseldorf

Der Werstener Projektchor für das Musical „Bethlehem“ ist gut vorbereitet. 50 Chöre werden mitmachen. Der Werstener ist der einzige aus Düsseldorf. Feinschliff für den großen Auftritt am 16. Dezember im PSD-Bank-Dome in Rath braucht es nur an wenigen Stellen. Das sagt derjenige, der es wissen muss: Dieter Falk. Der Musikproduzent und Kopf des Projekts kam am Sonntag zur letzten Probe des Chores in der katholischen Kirche St. Maria in den Benden vorbei. Dem Chor gehören Gemeindemitglieder an, aber auch Einzelsänger von außerhalb. Einige kamen an diesem Tag eigens aus Erftstadt.