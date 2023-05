Theater in Düsseldorf „Hänsel und Gretel“ wird in Wersten zur Detektivgeschichte

Neun Eltern gehören zu dem festen Ensemble und brachten gemeinsam schon Stücke wie „Frau Holle – Bettwaren und mehr“, „Das Gespenst von Canterville“ und „Der gestiefelte Kater“ auf die Bühne. „Das Stück stammt immer von uns allen“, erklärt Baum. „Erst überlegen wir gemeinsam, was wir machen wollen und sammeln Ideen dazu, darauf basierend schreibt Marion Schröder einen ersten Entwurf.“ Dieser entwickele sich dann bei jeder Probe weiter, weil dem Ensemble immer noch etwas Neues einfalle. „Selbst bei der Generalprobe kommen noch Witze und Anspielungen dazu“, so Baum. Die Leidenschaft fürs Kreative merkt man dem Stück und allen Beteiligten an: In der Dorfschänke ist alles bio, die Kinder werden von der Mutter „immer nach Westen“ geschickt – laufen aber nach Wersten und der ermittelnde Detektiv Manni Quinn ist das selbst ernannte „ultimative Lösungsmittel“ mit „märchenhafter Aufklärungsquote“. Natürlich dürfen bei den drei auftretenden Hexen Anspielungen an William Shakespeares „Macbeth“ nicht fehlen.