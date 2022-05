Förderschule in Wersten wird erweitert : Die Mosaikschule bekommt einen Anbau

Düsseldorf Mit rund zwei Jahren Verzögerung haben die Arbeiten begonnen. Im ersten Quartal 2023 soll das 1,8-Millionen-Euro-Projekt fertig sein. Der Ausbau war nötig geworden, weil die Werstener Förderschule aus allen Nähten platzt.

Historie Im August 1984 zog die damalige „Sonderschule für Geistigbehinderte“ von der Heerstraße nach Wersten zur Straße „Am Massenberger Kamp“. Seit 2007 heißt die jetzige Förderschule „Mosaikschule“. Ihr Jubiläum feierte die Mosaikschule 2014 mit einem Konzert. Kollegium An der Mosaikschule arbeiten 49 Lehrerinnen und Lehrer in Voll- oder Teilzeit.

Das Investitionsvolumen beträgt rund 1,8 Millionen Euro. Im ersten Schritt wurden bereits das abgängige Toilettengebäude und die anliegenden Garagen und Container abgerissen. Im zweiten Schritt entsteht auf dieser Fläche der neue Erweiterungsbau. Die angesetzte Bauzeit beträgt rund 16 Monate. Die Fertigstellung und Übergabe an die Schule sei für das erste Quartal 2023 geplant, meldet die Stadt in einer Pressemitteilung.

Oberbürgermeister Stephan Keller, der selber in Wersten lebt, freut sich über das weitere Schulbauprojekt, das seine Stadt in Angriff nimmt: „Mit der Erweiterung der Mosaikschule wird ein wichtiges Schulbauprojekt in Wersten realisiert. Die Schülerinnen und Schüler können sich auf einen voll ausgestatteten Holzwerkraum, einen Multifunktionswerkraum und einen modernen Kunstwerkraum freuen. Mit dem Neubau wird auf die grundlegenden Bedürfnisse der Schule reagiert.“

Stadtdirektor Burkhard Hintzsche betonte bei dem Termin noch einmal, dass die Investition in Bildung der Stadt sehr wichtig sei. Das wird an vielen Schulbaustellen im Stadtgebiet deutlich, so auch hier an der Mosaikschule. Durch die Erweiterungsmöglichkeit werden die stetig wachsenden Schülerzahlen berücksichtigt. Da durch den Abriss der Garage und der Containeranlagen Lagerflächen entfallen, entstehen auf dem Schulgelände zudem ein rund 47 Quadratmeter großes Spielgerätelager sowie eine Garage, in der die Geräte zur Instandhaltung des Schulgeländes untergebracht werden sollen.