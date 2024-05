Er war 30 Jahre in der Bezirksvertretung 9 Bundesverdienstkreuz für Heinz-Leo Schuth

Oberbürgermeister Stephan Keller hat am Freitagmittag im Rathaus in der Innenstadt das Bundesverdienstkreuz an Heinz-Leo Schuth überreicht. Der 80-Jährige hatte sich unter anderem viele Jahre ehrenamtlich in der Bezirkspolitik engagiert. Gerademal 300 Bürger bekommen in diesem Jahr das Bundesverdienstkreuz überreicht; alleine schon das zeigt, wie der gebürtige Werstener in vielen Jahren in seinem Stadtteil im Besonderen und im Düsseldorfer Süden im Allgemeinen wirkte und Spuren hinterlassen hat.